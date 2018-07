Link kopiert

Auf seinem Motorrad eingeschlafen dürfte ein 26-jähriger Motorradfahrer sein, der gestern am Morgen im Pfändertunnel einen Unfall hatte. Der junge Italiener, der aus seinem Heimatland kommend in Richtung Deutschland unterwegs war, kam kurz vor 6.30 Uhr auf das rechte Schrammbord und verlor in der Folge die Herrschaft über sein Fahrzeug. Daraufhin stürzte der 26-Jährige, wodurch er unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Mann wurde noch am Unfallort vom Notarzt versorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.

Zur Absicherung und zum Aufräumen der Unfallstelle waren die Feuerwehren Lochau und Rieden mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Mann sowie der Rotkreuz-Notarzt und die Rettung im Einsatz. Der Pfändertunnel war für rund 45 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.