Von Seff Dünser

Der 30-jährige Bregenzerwälder muss mit seiner Verantwortung dafür leben, dass sein 19-jähriger Arbeitskollege nun querschnittgelähmt ist, und zivilrechtlich noch hohe Schadenersatzzahlungen leisten. In Ersterem bestehe für ihn die eigentliche Strafe, sagte Richter Michael Fruhmann.

Der Strafrichter verurteilte gestern am Landesgericht Feldkirch den unbescholtenen Bauarbeiter mit dem Nettoeinkommen von 2500 Euro wegen grob fahrlässiger Körperverletzung und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen zu einer Geldstrafe von 8400 Euro (280 Tagessätze zu je 30 Euro). Das milde Urteil, das der Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig, weil Staatsanwältin Konstanze Manhart Bedenkzeit in Anspruch nahm. Die mögliche Höchststrafe hätte zwei Jahre Gefängnis betragen.

Der Angeklagte hatte nach den gerichtlichen Feststellungen im April nach dem Besuch eines Feuerwehrfests in Schnepfau auf dem Heimweg zusammen mit seinen beiden Kollegen in Hirschau einen Traktor mit steckengelassenem Zündschlüssel entwendet. Nach einer Fahrtpause hat der mit 1,08 Promille alkoholisierte 30-Jährige demnach, neben dem Fahrzeug stehend, den Traktor bei eingelegtem Gang wieder gestartet und in Bewegung gesetzt.

Eingeklemmt. Der nun führerlose Traktor, auf dem seitlich die beiden Kollegen des Angeklagten saßen, stürzte in Hirschau auf der Gemeindestraße über eine Böschung und kippte um. Der 19-jährige Mitfahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Dabei erlitt der Bauarbeiter eine Querschnittlähmung. Der Bregenzerwälder befindet sich derzeit in der Rehabilitation und kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Der 25-jährige Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Wenn ein Traktor ohne Lenker unkontrolliert fahre, sei ein Unfall wahrscheinlich, sagte Richter Fruhmann. Deshalb sei dem Angeklagten grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen.

Verteidiger Hans-Peter Türtscher sagte, seinem Mandanten sei keine grobe Fahrlässigkeit anzulasten. Weil der Angeklagte zwar den Traktor gestartet habe, dabei aber davon ausgegangen sei, dass kein Gang eingelegt sei und sich das Fahrzeug damit nicht fortbewegen könne. Der Angeklagte gab vor Gericht an, er habe angenommen, dass einer seiner Kollegen sich ans Lenkrad setzen werde. Er habe mit dem entwendeten Traktor nicht mehr weiterfahren wollen, obwohl seine Kollegen ihn dazu gedrängt hätten. Der Richter sprach von einem gewissen Mitverschulden der Begleiter des Angeklagten an der Tragödie.