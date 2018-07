Link kopiert

Bregenz

Auffahrunfall im

Pfändertunnel

Nachdem am Morgen ein Motorradfahrer verunglückt war (siehe rechts), kam es am Nachmittag erneut zu einem Unfall im Pfändertunnel. Ein Lkw-Fahrer fuhr kurz nach 14 Uhr am Portalende in Fahrtrichtung Tirol auf einen anderen Lkw auf. Verletzt wurde niemand. Für die Räumungsarbeiten wurde der Tunnel bis gegen 15 Uhr phasenweise gesperrt.

Klosters (CH)

Schweizer (68) stürzte an Roter Furka ab

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Dienstag im Schweizer Silvrettagebiet. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 9 Uhr alarmiert worden, dass ein Bergsteiger, der allein unterwegs war, bei der Roten Furka abgestürzt sei. Der 68-jährige Schweizer konnte daraufhin auf einer Höhe von rund 2600 Metern nur mehr tot geborgen werden.

Konstanz (D)

Offene Stichflamme

auf Passagierschiff

Am Dienstag stellte der Schiffsführer eines Fahrgastschiffes kurz nach dem Ablegen aus dem Hafen Konstanz in Richtung Meersburg eine offene Stichflamme im Auspuffbereich des Schiffes fest. Das Feuer konnte von der Besatzung rasch gelöscht werden. Das Schiff kehrte dennoch in den Hafen Konstanz zurück, wo 102 Passagiere, die Besatzung sowie das Gastronomiepersonal vorsorglich evakuiert wurden. Die Ursache war Öl, das durch eine undichte Stelle in die Auspuffverkleidung gelangt war.