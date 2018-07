Link kopiert

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Gemeinden Wolfurt, Hard, Fußach und Höchst zahlreiche Wartehäuser bei Bushaltestellen. Dabei wurden die Glasscheiben mit einem unbekannten spitzen Gegenstand – laut Polizei eventuell einem Notfallhammer – eingeschlagen.

In Wolfurt wurden entlang der L 3 sechs Bushaltestellen, in Hard wurden acht Haltestellen und in Fußach wurden drei Bushaltestellen und ein Fahrradunterstellplatz beschädigt. In Höchst beschädigten die Unbekannten bei acht Bushaltestellen insgesamt neun Glasscheiben und schlugen bei drei Werbetafeln die Schaufenster ein. Der Schaden ist hoch und dürfte sich in Summe auf rund 30.000 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektionen Wolfurt (Tel. 059133-8137), Hard (Tel. 059133-8125) und Höchst (Tel. 059133-8127) ersuchen um Hinweise.