Die Polizei hat in Wien einen 51-Jährigen verhaftet, der sich als Kriminalbeamter ausgegeben haben soll. Der Österreicher wartet derzeit in der Justizanstalt Feldkirch auf seinen Prozess. Der Mann und sein noch unbekannter Mittäter klingelten bei ihren Opfern an der Haustür, wiesen gefälschte Polizeiausweise bzw. -marken vor und gaben sich als Kriminalbeamte in Zivil aus. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, erklärten die professionell agierenden Täter ihren Opfern, zumeist Pensionisten. Man wolle nun überprüfen, ob auch bei ihnen Wertsachen gestohlen worden sein könnten.

Die Täter ließen sich die Wertsachen vorzeigen und halfen dann beim Verräumen. „Sie waren ausgesucht höflich und nett“, so ein Ermittler. Während einer die Opfer dabei geschickt ablenkte, langte der Komplize zu. Gestohlen wurde ausschließlich Bargeld, insgesamt rund 50.000 Euro. Die beiden waren im Zeitraum von Juni 2017 bis Mai 2018 im ganzen Bundesgebiet aktiv.

Insgesamt kommen die Männer laut Polizei für elf Fälle infrage, im November 2017 und im März 2018 waren die Täter in Vorarlberg aktiv. Dass es weitere Fälle gebe, sei nicht auszuschließen. Bei ihrem Coup im März in Vorarlberg hätten sich nach umfangreichen Ermittlungen Hinweise auf den mehrfach vorbestraften Tatverdächtigen ergeben, so die Polizei.

Anfang Mai wurde der Verdächtige in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Wien verhaftet. Vom Geld fehlt bisher jede Spur, eine Hausdurchsuchung verlief ergebnislos.