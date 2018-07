Link kopiert

Von Seff Dünser

Die 67-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirch hatte 2016 kurz vor ihrem Tod in ihrem fremdhändigen Testament eine Freundin zur Alleinerbin bestimmt und ihre Tochter auf den gesetzlichen Pflichtteil gesetzt. Nun aber haben Richter am Obersten Gerichtshof (OGH) in dritter und letzter Instanz das Testament wegen der Verletzung einer Formvorschrift für ungültig erklärt. Damit wird doch die Tochter, die zusammen mit ihrem Anwalt Martin Mennel vor Gericht eben darum gekämpft hat, Alleinerbin der Erblasserin. Die Freundin der Verstorbenen geht erbrechtlich leer aus.

Die Wiener Höchstrichter haben das fremdhändige Testament für ungültig erklärt, weil die drei Testamentszeugen nicht auf dem Blatt mit dem Text der letztwilligen Verfügung unterschrieben haben, sondern auf einem zusätzlichen losen und leeren Blatt Papier. Das reicht nach Ansicht der OGH-Richter nicht für die Erfüllung der gesetzlichen Formvorschrift, wonach zur Vermeidung von Manipulationen neben dem Erblasser auch die Zeugen auf der Testamentsurkunde zu unterschreiben haben.

Abgewiesen. Deshalb wurde am OGH das Erbrecht der Tochter der Erblasserin aus dem Titel des Gesetzes zum gesamten Nachlass festgestellt. Zum Nachlass zählt auch eine Wohnung. Die Erbantrittserklärung der Freundin der Verstorbenen wurde abgewiesen. Damit wurde nur dem ordentlichen Revisionsrekurs der Tochter Folge gegeben. Sie hat mit Erfolg den Beschluss des Landesgerichts Feldkirch bekämpft. In zweiter Instanz hatten Richter des Landesgerichts den erstinstanzlichen Beschluss des Bezirksgerichts Feldkirch bestätigt, wonach das Testament formgültig sei. Die Freundin der Erblasserin hat der Tochter der Verstorbenen 17.500 Euro an Prozess­kosten zu ersetzen.

Eine Anwaltskanzlei hatte das fremdhändige Testament vorbereitet. Der Text der letztwilligen Verfügung fand sich auf der Vorder- und Rückseite des ersten Papierblatts, das die Erblasserin unterschrieben hat. Obwohl noch genügend Platz auf dem ers­ten Blatt Papier gewesen wäre, hatten die drei Testamentszeugen auf dem ausschließlich dafür vorbereiteten zweiten Blatt Papier zu unterschreiben. Damit fehlt es aus Sicht der Höchstrichter am inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Blättern.

Nicht beantwortet haben die OGH-Richter die von Richtern des Landesgerichts gestellte Rechtsfrage, ob Testamentszeugen bei einem fremdhändigen Testament, das aus mehreren Blättern besteht, auf jedem Blatt unterschreiben müssen.