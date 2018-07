Link kopiert

Bei einem Ausweichmanöver sind am Samstagabend in Dornbirn zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 43-Jähriger war mit einem nicht zugelassenen Traktor mit vier Männern auf einem Güterweg unterwegs. Vor einer Brücke wich der Lenker einem Pkw aus. Dabei stürzte der Traktor in die Kobelach. Zwei Männer starben an der Unfallstelle. Die anderen Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Traktor-Lenker hatte 1,8 Promille im Blut.