Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Schwarzenberg sind am Sonntag eine 76 und eine 56 Jahre alte Frau verletzt worden. Der Pkw der 76-Jährigen wurde durch den Aufprall rund 70 Meter über eine Straßenböschung geschleudert. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Bregenz und Dornbirn gebracht. Die beiden Fahrzeuge, welche in entgegengesetzter Richtung auf der L 48 unterwegs waren, kollidierten gegen 17.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache. Die Zuständigen der Polizei in Egg bittet den Lenker, der unmittelbar hinter dem verunfallten weißen Range Rover fuhr, sich mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen (059133/8124).