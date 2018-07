Link kopiert

Bei einer Hausdurchsuchung in Dornbirn am Montag wurden von der Polizei diverse Chemikalien gefunden. Wegen der zweifelhaften Zusammensetzung der Stoffe wurden diese sicherheitshalber von Experten gesprengt. Verantwortliche der Firma Rhomberg stellten für den Einsatz das Gelände des Steinbruchs Unterklien in Hohenems zur Verfügung. Die besagte Wohnung wurde nach Hinweisen auf Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz durchsucht.