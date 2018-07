Link kopiert

Gebrannt hat es am Montag­abend im Gewerbemülllager der Firma Loacker Recycling in Feldkirch. Es wurde festgestellt, dass sich das Feuer selbst entzündet hatte. Bewohner der angrenzenden Wohngebäude wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hatte die Flammen allerdings rasch unter Kontrolle.