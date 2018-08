Link kopiert

Drei Männer haben am Sonntagabend in Bregenz den Brand in einer Wohnung des Nachbarhauses gelöscht, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause. Die drei Männer wurden gegen 18.45 Uhr auf den Brand in der Wohnung aufmerksam. Sie alarmierten die Einsatz