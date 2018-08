Link kopiert

Nicht nur im Ländle ist derzeit die Waldbrandgefahr hoch (siehe Seiten 14/15), sondern auch in der benachbarten Schweiz. In Hofen bei Libingen schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Blitz in einen Baumwipfel ein. Dadurch fing die trockene Umgebung Feuer. Die Feuerwehr rückte aus und konnte