Link kopiert

In Partenen im Montafon hat in der Nacht auf Sonntag ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer offensichtlich seine Fahrfähigkeiten überschätzt. Er war mit dem Auto auf der Silvretta Hochalpenstraße in Richtung Bielerhöhe unterwegs. Dabei stürzte er mit seinem Fahrzeug nach Polizeiangaben circa 50 M