Verletzt wurden am vergangenen Samstag zwei Jugendliche bei einem Sturz vom Moped. Eine 33 Jahre alte Frau aus Sonntag war mit ihrem Pkw auf der L 193 in Sonntag in Richtung Blons unterwegs.

Hinter dem Pkw fuhr der 15-jährige Mopedlenker mit einer 15-jährigen Mitfahrerin. Die Pkw-Lenkerin verringerte