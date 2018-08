Link kopiert

Bei einer Schwerpunktaktion in Bregenz und Dornbirn hat die Vorarlberger Polizei am Samstag acht Führerscheine abgenommen, eine Person war ohne Lenkberechtigung unterwegs. Sechs Alko- und vier Drogenlenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, sechs Personen wegen der Übertretung des Such