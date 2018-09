Link kopiert

Von Seff Dünser

Innerhalb von zwei Wochen wurde der Rumäne (43) in Klaus vom Opfer zum Täter. Am 25. April wurde er mit einer Luftdruckpistole angeschossen und verletzt. Am 8. Mai hat der Mann einem Pensionisten mit Gewalt 100 Euro weggenommen.

Gestern wurde der Südosteuropäer am Landesgericht Feldkir