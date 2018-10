Link kopiert

Ein 26- und ein 30-jähriger Mann sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Andelsbuch auf der Straße von einer Gruppe von sechs bis sieben Burschen angepöbelt und mit Faustschlägen attackiert worden. Der 30-Jährige erlitt dabei einen Messerstich in den Rücken. Die Angreifer flüchteten, teilte die