Link kopiert

Nachdem der als Lehrling in Lustenau tätige 26-jährige Qamar Abbas vergangene Woche von der Exekutive zur Abschiebung festgenommen wurde, hat ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Flüchtling aus Pakistan nicht abgeschoben wird. In einem Schreiben hat sich L