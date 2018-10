Link kopiert

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag ein 20-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshafen Ein 37-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer war auf dem Brunnisachweg von der Zeppelinstraße kommend in Richtung Eichenmühleweg unterwegs und passierte dabei ein Firmengelände. Zur gleichen Zeit wol