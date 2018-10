Serieneinbrecher in Vorarlberg aktiv













Ermittler aus Niederöster­reich haben eine fünfköpfige Serieneinbrecher-Bande gefasst, die auch in Vorarl­berg zu Werke ging. Die Gruppe soll an 42 Tatorten in mehreren Bundesländern 36 Einbruchsdiebstähle begangen und 22 weitere versucht haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 260.000 Euro