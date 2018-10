Link kopiert

Von Seff Dünser

Am 6. August wurden die fünf chinesischen Gäste des Bregenzer Spielcasinos verhaftet. Seitdem befinden sich die vier Männer im Alter zwischen 42 und 51 Jahren sowie die 40-jährige Frau in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Der Feldkircher Staatsanwalt Manfred Melchhamme