Link kopiert

Bei einem Silvester-Feuerwerk am 31. Dezember 2016 in Bludenz wurde der 44-jährige Unterländer schwer verletzt. Ein Böller detonierte in seiner Hand. Dadurch wurde seine rechte Hand derart schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass Daumen, Zeige- und Mittelfinger teilweise amputiert werden mussten. Zud