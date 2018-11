Motor ging in Flammen auf













Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Sonntagabend in Schwarzenberg gekommen. Ein 23-jähriger Lenker war vom Bödele in Richtung Bizau unterwegs, als er bemerkte, dass es aus dem Motorraum rauchte. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand