Link kopiert

Von Seff Dünser

Am Morgen des 12. März soll der Angeklagte in seinem Hotelzimmer in Lech Geschlechtsverkehr mit der schlafenden und alkoholisierten Geliebten seines Freundes gehabt haben. Zudem soll der Familienvater während des gemeinsamen Skiurlaubs zuvor die Hand der Frau auf seinen nackten Penis