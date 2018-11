Link kopiert

Gestern fiel in dem Strafverfahren die letzte Entscheidung. Am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wurde am Donnerstag die im Mai am Landesgericht Feldkirch verhängte erstinstanzliche Strafe bestätigt und den Strafberufungen des 38-jährigen Angeklagten und der Staatsanwaltschaft keine Folge gegeben.