Link kopiert

Ein Stadel in Streitelsfingen geriet am Mittwochnachmittag in Brand. Rund eineinhalb ­Stunden dauerte es, bis 80 ­Feuerwehrleute das Feuer gelöscht hatten. Wie die Polizei nun berichtet, steht die Ursache des Brandes, der sich in dem Brennholzschuppen in Reutin ereignet hat, fest. Der Besitzer des S