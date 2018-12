Mit Pkw in Hausmauer: 71-Jähriger getötet













Link kopiert

Ein 71-Jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Dornbirner Druckergasse tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann fuhr laut Polizeiangaben in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache geradeaus und prallte mit seinem Wagen gegen eine Hausmauer. Er wurde von der