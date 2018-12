Link kopiert

Von Seff Dünser

Die Geldstrafe für den angeklagten Ex-Richter wegen Missbrauchs der Amtsgewalt wurde in dieser Woche im Berufungsverfahren am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) um 1200 Euro auf 19.200 Euro erhöht. Das Urteil ist rechtskräftig. In erster Instanz war der unbescholtene 66-Jährige mit d