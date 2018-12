Link kopiert

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch entlang der Montafonerstraße zwischen St. Gallenkirch und Gaschurn 86 Schneestangen ausgerissen. Die Stangen wurden in die angrenzenden Wiesen und in die Ill geworfen. Wegen der großen Zahl an ausgerissenen Stangen geht die Polizei von mehreren Tätern aus.