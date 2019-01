Link kopiert

Gleich mehrere Brände und ein versuchter Einbruch haben vergangenes Wochenende Friedrichshafen in Atem gehalten. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger hat nun offenbar zugegeben, das Feuer im Parkhaus am See sowie in einem nahe gelegenen Geschäft gelegt zu haben. Die Schäden an Autos in der Tiefgarage bez