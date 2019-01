Link kopiert

Derzeit herrscht erhebliche Lawinengefahr in den heimischen Bergen. Gefahrenstellen in Form frischer und älterer Triebschneeansammlungen liegen nach dem Lawinenlagebericht vor allem oberhalb von 2000 Metern Seehöhe. So ist eine Lawinenauslösung derzeit bereits bei geringer Zusatzbelastung – etwa dur