Bub fällt am Bödele aus Sessellift













Link kopiert

Unbestimmte Verletzungen erlitt ein siebenjähriger Bub, der am Freitagnachmittag aus dem Lank-Sessellift am Bödele auf die Piste stürzte. Der Junge stieg mit seiner Mutter und dem Zwillingsbruder gegen 16 Uhr in den Lift. Er dürfte dabei Probleme gehabt haben und rutschte nach circa 120 Metern Fahrt