Link kopiert

Lindenberg (D)

Medizinisches Gerät

aus Spital entwendet

Einen Defibrillator haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr im Krankenhaus von Lindenberg im Allgäu gestohlen. Darüber wurde am Freitag in einer Aussendung der Polizei informiert. Demnach war das Gerät für die Benutzun