Aufgrund der 300-Jahr-Feierlichkeiten in Liechtenstein am heutigen Mittwoch kommt es dort den ganzen Tag zu ­Verkehrsbehinderungen. Von 9 bis 17 Uhr gibt es einen Fußmarsch von mehreren Hundert Leuten von Balzers und Schellenberg an den Scheidgraben in ­Schaan.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr