Bursch in Zug krankenhausreif geschlagen













Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug ist am ­Sonntagabend ein 15-Jähriger verletzt worden. Ein bisher ­unbekannter Täter schlug dem Jugendlichen auf der Fahrt von Bludenz nach Feldkirch mit der Faust ins Gesicht. Der ­Bursche stieg in Feldkirch aus dem Zug aus, dort wurde er von der Rettung ers