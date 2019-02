Link kopiert

Von Seff Dünser

Vom Hauptvorwurf der mit ein bis zehn Jahren Gefängnis bedrohten Vergewaltigung wurde der von Jürgen Nagel verteidigte Bregenzer gestern am Landesgericht Feldkirch im Zweifel freigesprochen. Denn es sei für den Schöffensenat nicht feststellbar, was am 18. Juni 2018 in der Wohnung der