Fotovoltaikanlage ging in Flammen auf













Am Montag hat sich auf dem Dach einer Tischlerei in Feldkirch-Nofels eine Fotovoltaikanlage selbst entzündet. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Teil der Anlage in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand.