Unsachgemäß entsorgte Zigarettenabfälle haben am Wochenende zu zwei Einsätzen geführt. In der Nacht auf Montag geriet in einer Wohnsiedlung in Fußach eine Terrasse in Brand. Der 35-jährige Bewohner hatte auf dieser geraucht und den Aschenbecher im dort stehenden Müllkübel entsorgt. Das dürfte das Fe