Link kopiert

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich gestern am frühen Nachmittag in Hohenems ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr fuhr dort eine 44-jährige Radfahrerin auf der Barnabas-Fink-Straße in Richtung Lustenauer Straße. Als die Frau auf die Lustenauer Straße rechts in Richtung Altach abbog, wurde sie