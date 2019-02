Link kopiert

Bregenz

Ferienbeginn wird

für Staus sorgen

An diesem Wochenende dürfte es eng auf Vorarlbergs Straßen werden. Der Urlauberschichtwechsel wird sich laut Experten auf den Transitrouten bemerkbar machen. Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden- Württemberg wird die letzte große Reisewelle in Richtung Sk