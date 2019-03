Link kopiert

14 Vorarlberger haben ihre Ausbildung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns (Oberösterreich) erfolgreich beendet. Darüber wurde am Donnerstag in einer Aussendung informiert. Im Beisein von Verteidigungsminister Mario Kunasek sind die Vorarlberger gemeinsam mit 755 Kolleginnen und Kollegen aus