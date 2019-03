Link kopiert

Ich bin so froh, dass ich das überlebt habe.“ Das sagte gestern beim Strafprozess am Landesgericht Feldkirch nicht das mutmaßliche Opfer, sondern der Angeklagte. Er behauptet, seine geschiedene Gattin habe ihm am 25. Jänner in ihrer Wohnung mit einem Messer in die Jacke gestochen.

Die Staatsanwaltsch