Mit 1,5 Promille Akohol im Blut touchierte ein 41-jähriger Lenker eines Kastenwagens am Sonntagabend eine Steinmauer im Ortsteil Tschapina zwischen Bludenz und Brand. Er setzte die Fahrt trotz erheblicher Schäden am Wagen fort. Der Lenker wurde ermittelt und bei der BH in Bludenz angezeigt.