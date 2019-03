Link kopiert

Zwei Skitourengeher sind am Sonntag im Gebiet der Drei Türme in Tschagguns einer Lawine entkommen. Als sich das 100 Meter breite Schneebrett löste, brachten sie sich durch eine Schussfahrt in Sicherheit. Weitere acht Wintersportler befanden sie außerhalb der Lawinenbahn. Es wurde niemand verletzt.