Die Mannschaft des Polizeihubschraubers hat am Samstag einen 31-jährigen Wanderer mit dem 50-Meter-Tau aus steilem Gelände gerettet. Der Mann wanderte laut Polizeiangaben vom Pfänder in Richtung Bregenz. Im Bereich Altreute verließ er den markierten Weg und kam in steiles, felsiges Gelände. Als er n