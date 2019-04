Link kopiert

Zwei Unbekannte haben Sonntagfrüh in der Quellenstraße in Bregenz einen 31-Jährigen mit Faustschlägen im Gesicht verletzt und ausgeraubt. Sie nahmen dem am Boden liegenden Mann das Mobiltelefon und die Geldtasche ab. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und weitere Verletzungen. Die Polizei bittet u