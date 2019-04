Promille-Lenkerin fährt in Absperrung













Link kopiert

In der Nacht auf Donnerstag donnerte eine alkoholisierte Frau mit ihrem Auto in eine Baustellenabsperrung. Die Unfalllenkerin wollte die Unfallstelle klammheimlich verlassen, wurde aber von Polizisten dabei ertappt. Die Exekutivbeamten ordeteten eine Blutabnahme an und nahmen der Promillelenkerin de