Falscher Sprengstoff-Alarm am Bahnhof













Link kopiert

Im „Sea & Air Terminal“ des Güterbahnhofs Wolfurt ist am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr Sprengstoff-Alarm ausgelöst worden. Ein sogenannter Sprengstoffwischtest verlief an einem Paket mit Bestimmungsort USA zwei Mal positiv, berichtete die Polizei am ­Mittwoch. Es wurden umfassende Vorsichtsmaßnahmen