Link kopiert

In erster Instanz nahm der zuständige Richter des Landesgerichts Feldkirch im Strafprozess diesen Sachverhalt an: Nach der Trennung versuchte der Angeklagte mit Gewalt, seine Ex-Verlobte zur Wiederaufnahme der Liebesbeziehung zu zwingen. Er hielt ihr ein Küchenmesser an den Hals und sagte, er werde