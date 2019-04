Link kopiert

Bei einem brutalen Raub­überfall in Alberschwende wurde Anfang Dezember 2018 ein 66-jähriger Landwirt schwer verletzt. Dafür wurden nun drei Rumänen am Landesgericht Feldkirch angeklagt. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird ihnen das Verbrechen des schwereren Raubs zur Last gelegt. Das